ИФНС может отменить решение о начислении НДФЛ с продажи имущества, если будут документы о расходах

Налоговики имеют право проводить камеральные проверки по НДФЛ в случае продажи имущества, если человек не сдал декларацию 3-НДФЛ. Но из-за этого часто возникают конфликты, люди жалуются.

В основном причина жалоб – налоговики не учитывают расходы. После того, как решение о начислении НДФЛ уже принято, человек представляет документы или 3-НДФЛ с заявленными там расходами.

Эту жалобу приходится рассматривать вышестоящему органу – УФНС. В итоге решение местной налоговой отменяют.

В этой связи ФНС в письме от 22.09.2023 № 03-04-05/90572 заявляет, что местные налоговики должны сами отменять свои решения и снимать начисления.

Вообще, вносить в решение изменения, ухудшающие положение налогоплательщика, нельзя.

Но в данном случае речь идет об улучшении положения налогоплательщика. Поэтому менять решение ИФНС можно.