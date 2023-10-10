Как пополнить ЕНС перед отчетностью. Забирайте лайфхаки

Подготовили лайфхаки, чтобы вы без проблем подготовили сальдо ЕНС к начислениям, которые инспекторы проведут по отчетности.

Налоговики начали взыскивать с компаний недоимки, а из-за поправок с октября изменился порядок списания денег с ЕНС. Это может привести к тому, что сальдо ЕНС может уйти в минус.

Что делать

Убедитесь, что на ЕНС нет недоимок. Пополните сальдо ЕНС заранее. Желательно до 27 октября. Срок уплаты начислений по отчетности за 9 месяцев — 30 октября (понедельник). То есть до конца этого дня нужно пополнить ЕНС. Но, инспекторы могут списать суммы в счет начислений, как только наступает крайний срок уплаты — то есть уже в 00:00:01 30-го числа (в ночь с воскресенья на понедельник). Перечисляйте налоги и взносы одной платежкой. ПО инспекции будет дробить платеж, чтобы разнести деньги между разными налогами, когда наступит срок уплаты. Поэтому, если перечисляете деньги частями, это только усложнит сверку. Обязательно отслеживайте сальдо после уплаты. Закажите сверку.

🔥Пополнение ЕНС еще не равно уплате налогов. Запись об уплате налога нужно сделать на дату, когда налоговики зачтут положительное сальдо в счет начислений по декларациям и уведомлениям. По общему правилу это 28-е число. Но для НДФЛ действует особый порядок. Об этом и многом другом вы узнайте на «Клерк.Конференции 2.0» в Краснодаре! Лучшие спикеры страны расскажут о том, как закрыть год без ошибок и что учесть в работе в 2024 году.

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