Для налога на имущество среднегодовую стоимость ОС считают по правилам бухучета

По ФСБУ 6/2020 сроком полезного использования объекта ОС считается период, в течение которого использование объекта ОС будет приносить экономические выгоды организации.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 18.09.2023 03-05-05-01/88651.
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Комментарии1
Парадокс в том, что в тексте ФСБУ 6/2020 ( т.е. в бухучете) сейчас нет понятия "остаточная стоимость" ... Если ликвидационная стоимость, есть первоначальная, есть балансовая, а "остаточной" нет