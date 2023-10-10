Для налога на имущество среднегодовую стоимость ОС считают по правилам бухучета

Что делать со стрессом и тревогой. Советы психолога

Мы живём в такое время, когда стрессовых факторов избежать нельзя. Да, они были всегда, но в последнее время их количество (и качество) изменилось не в лучшую сторону. Поэтому «избавиться от стресса», увы, не получится. Важный пост с советами бухгалтерам от психолога DocMed Ольги Викторовой.