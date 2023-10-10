Налог на имущество организаций

Для налога на имущество среднегодовую стоимость ОС считают по правилам бухучета

Для налога на имущество организаций (если недвижимость не входит в перечень облагаемого по кадастровой стоимости) важна среднегодовая стоимость. Для определения среднегодовой нужна остаточная стоимость ОС. Ее формируют по правилам бухучета, утвержденным учетной политикой.
56

По ФСБУ 6/2020 сроком полезного использования объекта ОС считается период, в течение которого использование объекта ОС будет приносить экономические выгоды организации.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 18.09.2023 03-05-05-01/88651.

Научиться правильно учитывать ОС по правилам бухучета можно на онлайн-курсе «Новые правила бухгалтерского учета 2023-2024: как быстро внедрить все 7 ФСБУ в работу».

Сейчас стоимость курса снижена на 56% – до 4 990 руб.

Купить курс

После обучения вы:

  • переведете весь бухучет на новые правила легко и без лишней работы.

  • сможете изменить учетную политику под новые правила бухучета.

  • получите реальный объем практических навыков уровня курса повышения квалификации, просто в рамках онлайн-курса с выдачей сертификата Центра обучения «Клерка».

Комментарии

1
  • Логотип понаехавший Тут
    понаехавший Тут 58 минут назад

    Для определения среднегодовой нужна остаточная стоимость ОС. Ее формируют по правилам бухучета, утвержденным учетной политикой.

    Парадокс в том, что в тексте ФСБУ 6/2020 ( т.е. в бухучете) сейчас  нет понятия "остаточная стоимость" ... Если ликвидационная стоимость, есть первоначальная, есть балансовая, а "остаточной" нет    

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип DocDeti_DocMed_DocDent
DocDeti_DocMed_DocDent
Медицина

Что делать со стрессом и тревогой. Советы психолога

Мы живём в такое время, когда стрессовых факторов избежать нельзя. Да, они были всегда, но в последнее время их количество (и качество) изменилось не в лучшую сторону. Поэтому «избавиться от стресса», увы, не получится. Важный пост с советами бухгалтерам от психолога DocMed Ольги Викторовой.

Что делать со стрессом и тревогой. Советы психолога
63
Логотип Данил Шолом
Данил Шолом
Маркировка рекламы

Реклама или информация? Как не маркировать и соблюдать закон

Многие компании стали серьезно подходить к вопросу маркировки только после того, как в действие вступили многочисленные штрафы. А значит сейчас самое время разобраться: что считается рекламой, а что — просто информацией.

Реклама или информация? Как не маркировать и соблюдать закон
63

Обучение

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Логотип buhgalterrf_ved
buhgalterrf_ved
ВЭД

Внешнеэкономическая деятельность с Турцией. Самые популярные товары для импорта и экспорта

Бизнес с Турцией имеет свои тонкости и подводные камни. Как грамотно выстроить бизнес с турецкими партнерами, учесть все нюансы ВЭД, рассмотрим в этой статье.

Внешнеэкономическая деятельность с Турцией. Самые популярные товары для импорта и экспорта
12
Логотип Первая Экспертная Бухгалтерия
Первая Экспертная Бухгалтерия
Малый и средний бизнес

Полный гид по кредитам для малого и среднего бизнеса в 2023 году

Проанализировали топ-5 лучших предложений банков и подсветили сложности процесса оформления.

Иллюстрация: Первая экспертная бухгалтерия
103
Логотип Клерк
Клерк
Бухгалтеры

Всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка» в Москве: все важные изменения в законах, отчетность 2023-2024, ФСБУ, защита при проверках и оптимизация

Надоели скучные семинары? Настоящий бухгалтер достоин лучшего: топовых спикеров, практически полезных материалов, крутой программы мероприятия с играми и подарками, нетворкингом и возможностью напрямую пообщаться с лекторами и задать им вопросы. Мы приглашаем вас на событие года — Всероссийскую конференцию, которая пройдет 5 декабря.

Иллюстрация: freepic-diller/freepik
1
254

Мероприятия

 Последние мероприятия для бухгалтеров
Добавить
Маркетплейсы

Коды ОКВЭД для торговли на маркетплейсе

ОКВЭД для маркетплейсов выбирают из Общероссийского классификатора кодов ОК 029-2014. Что по закону считается торговлей через маркетплейсы и в какой группе искать нужный код?

Иллюстрация: freepik/freepik
238
НДС

НДС не выделен в договоре: это будет иметь свои последствия. Доказано в суде

НДС является частью цены договора, подлежащей уплате со стороны покупателя. Именно эти суммы, поступившие от покупателя к налогоплательщику, образуют экономический источник для перечисления НДС в бюджет. Иногда стороны не выделяют в договорах НДС. Это не запрещено, но может иметь свои последствия, что подтверждает суд.

Иллюстрация: freepik/freepik
471

Консультации

 Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»
Подключить

  • Добрый день! Подскажите пожалуйста, Есть ООО, учредитель доля 100% Акционерное общество. На данный момент по юр адресу в выписку внесена запись что сведения недостоверны. Генеральный директор который

    Ответственность при принудительной ликвидации ООО

  • Вечер добрый подскажите учет и налогообложение финансово возвратной помощи с-но дог при УСН доход - расход

    Финансово возвратная помощь
Логотип Юзвак Максим
Юзвак Максим
Законопроекты

В Госдуму внесли проект о наказании за приобщение несовершеннолетних к курению

Предлагается установить уголовное наказание за приучение к курению

23
Трудовые отношения

Вахтовый метод работы: график, размер зарплаты, компенсации, отпуск и налоги

Рассказываем, кого могут привлечь к работе на вахте, какие гарантии есть у работников, сколько можно получить, какие налоги нужно платить и что важно знать о работе вахтовым методом.

Иллюстрация: artphotostudio/freepik
1
3,1 тыс.
Логотип ВДГБ
ВДГБ

Обзор 1С:УНФ и 1С:УТ. Что выбрать для автоматизации интернет-магазина

Интернет-магазин — это удобный инструмент для повышения продаж. Но качество продаж будет зависеть от того, насколько эффективно организована его автоматизация. Расскажем, как лучше автоматизировать интернет-магазин и какую конфигурацию 1С для этого выбрать.

Обзор 1С:УНФ и 1С:УТ. Что выбрать для автоматизации интернет-магазина
44
Логотип Клерк
Клерк
Расходы по налогу на прибыль

Что важно знать бухгалтеру на ОСНО в 2023 году: топ-3 разъяснений Минфина по налогу на прибыль

Расходы на питание работников, передача товаров мобилизованным, инвестиционный вычет по налогу на прибыль — разъяснения Минфина. Забирайте в закладки.

Что важно знать бухгалтеру на ОСНО в 2023 году: топ-3 разъяснений Минфина по налогу на прибыль
1,2 тыс.
Вакансии Новые вакансии для бухгалтеров из сервиса «Вакансий»
Добавить вакансию
Логотип nlukina
nlukina
Обучение для бухгалтеров

✅ Чек-лист по ведению воинского учета. Проверьте, не попадает ли ваша организация в зону риска

Организации вынуждают с удвоенной энергией вести учет призывников и обмен информацией с военкоматом. От этого воинского учета уже хочется выть! Держитесь, мы все в одной лодке. Редакция «Клерка» подготовила для вас чек-лист, где перечислены все новые обязанности по ведению воинского учета. Хоть чуть-чуть облегчим вам жизнь! 🌺

Иллюстрация: Вера Ревина/«Клерк»
133
Логотип LIFE PAY
LIFE PAY
Порядок применения онлайн-касс

Может ли кассовая смена длиться больше 24 часов

К работе с онлайн-кассами законодатель предъявляет определенные требования. Касаются они, в том числе и продолжительности кассовой смены. Разберем, может ли она длиться более 24 часов, и какая ответственность предусмотрена за нарушение этого срока.

Может ли кассовая смена длиться больше 24 часов
47

Разборы

 Эксклюзивные статьи про изменения в учете и налогах
Заказать разбор
Логотип Моё дело
Моё дело
Валютные операции

Какие валютные операции вправе проводить российские организации, ИП, и граждане в 2023-2024 году?

Российские организации, ИП и граждане вправе проводить валютные операции, которые разрешены валютным законодательством (по Федеральному закону № 173-ФЗ от 10 декабря 2003 г.). Однако 2023-2024 году в связи с непростой международной ситуацией в составе пакета экономических контрсанкций действуют особые валютные ограничения. О них и пойдет речь в статье

Какие валютные операции вправе проводить российские организации, ИП, и граждане в 2023-2024 году?
45
Логотип Платформа ОФД
Платформа ОФД
ЭДО

ЭДО в обязательных форматах: электронные перевозочные документы, формализованные документы

Электронный документооборот приходит в самые разные сферы бизнеса. Объем ЭДО в стране сейчас составляет порядка 2,3 млрд документов. К 2025 году прогнозируется свыше 10 млрд. документов. И неудивительно: с его помощью компании и контролирующие органы существенно сокращают время на обработку. С прошлого года началось активное внедрение ЭДО в логистике и транспорте.

ЭДО в обязательных форматах: электронные перевозочные документы, формализованные документы
1
227
Логотип Иван Шестак
Иван Шестак
Ведение бизнеса

Как повысить цену на продукт или услугу? Алгоритм из 8 шагов

Чтобы установить корректную цену на товар или услугу, можно использовать алгоритм из 8 шагов.

Как повысить цену на продукт или услугу? Алгоритм из 8 шагов
1
45
Логотип nlukina
nlukina
Налог на имущество организаций

Опять двадцать пять. Минфин вернулся к идее начисления налога на имущество бизнеса по кадастру

Минфин вернулся к идеи взимать со всей недвижимости бизнеса налог по кадастру. Так чиновники хотят уравнять налоговую нагрузку для компаний и граждан. Изменение приведет к росту доходов регионов, но увеличит нагрузку на организации.

Опять двадцать пять. Минфин вернулся к идее начисления налога на имущество бизнеса по кадастру
1
212
Логотип proffnalog
proffnalog
Налоговые проверки

О том, как правильно считать налоговые обязательства по результатам налоговых проверок

В каких случаях налоговики обязаны считать налоги по налоговой реконструкции?

45
Логотип Юзвак Максим
Юзвак Максим
Законопроекты

Счастливы вместе. В Госдуму внесли законопроект о бесплатной земле для семей после 10 лет брака

Предлагается установить право на бесплатное получение земельного участка семьям с детьми.

Счастливы вместе. В Госдуму внесли законопроект о бесплатной земле для семей после 10 лет брака
5
225
Логотип Svetlananalogi
Svetlananalogi
Оптимизация налогообложения

Как безопасно снижать налоги❓ 5 основных правил. Берите на вооружение

Сегодня хочу поделиться с вами полезными советами, как безопасно снижать налоги и не привлечь внимание налоговой. Итак, рассмотрим какие есть законные способы снижения налогов для бизнеса.

Как безопасно снижать налоги❓ 5 основных правил. Берите на вооружение
171
Мнения