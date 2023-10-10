Кто рано встает. В Трибуне обсуждают, чем хорошо раннее пробуждение

Пользователь Трибуны написала пост о пользе раннего пробуждения Подъем в 5 утра🕔 Зачем встаю так рано❓ В нем автор рассказала, что дала себе установку вставать в 5 утра и тем самым продлевает себе день и успевает много всего интересного и полезного сделать.
Пользователи «Клерк» засомневались, а так ли это работает. Ведь, если где-то прибавилось, значить где-то убавилось, — так звучит закон сохранения вещества💡
А вы верите, что если поспать поменьше, то можно успеть побольше? Пишите в комментариях здесь.
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