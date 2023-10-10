Кто рано встает. В Трибуне обсуждают, чем хорошо раннее пробуждение

Пользователи «Клерк» спорят, действительно ли полезно раннее пробуждение, какие оно дает преимущества... и дает ли их на самом деле.

Пользователь Трибуны написала пост о пользе раннего пробуждения Подъем в 5 утра🕔 Зачем встаю так рано❓ В нем автор рассказала, что дала себе установку вставать в 5 утра и тем самым продлевает себе день и успевает много всего интересного и полезного сделать.

Пользователи «Клерк» засомневались, а так ли это работает. Ведь, если где-то прибавилось, значить где-то убавилось, — так звучит закон сохранения вещества💡

все так!

Пользователи не замотивировались

А вы верите, что если поспать поменьше, то можно успеть побольше? Пишите в комментариях здесь.