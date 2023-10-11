Маткапитал в 2024 году составит 631 000 рублей на первого ребенка

Размер материнского капитала после индексации в следующем году возрастет. На первого ребенка выплата составит 631 000 руб. На второго 834 тыс. рублей, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

В Минтруде назвали размер материнского капитала на первого и второго ребенка в 2024 году. На первого малыша — 631тыс рублей. На второго ребенка — 834 тыс рублей, передает ТАСС.

«Важным инструментом поддержки семей с детьми также является материнский капитал, в следующем году его получат более 1 млн семей. Сумма сертификата на материнский капитал будет увеличена на уровень фактической инфляции, которая сложится по итогам 2023 года. Сейчас в бюджете у нас предусмотрена индексация материнского капитала на 7,5%, и сумма материнского капитала на первого ребенка составит почти 631 тыс. рублей, на второго ребенка — около 834 тыс. рублей, если семья не получала сертификат на первого малыша», — сказал Котяков.

С 1 января 2020 года материнский капитал выдается при рождении первого ребенка. До этого на него имели право семье после рождения второго малыша.