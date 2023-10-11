Страховые взносы

Бухгалтеры, внимание❗ Реквизиты для уплаты взносов в Москве изменились

Со 2 октября 2023 года столичные организации должны перечислять страховые взносы по новым реквизитам.
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Изменился юридический адрес, КПП и ОКТМО Отделения Фонда пенсионного и социального страхования по городу Москве и Московской области. Об этом чиновники сообщили на сайте СФР.

Страхователи при заполнении платежек на уплату взносов, штрафов и пеней должны учесть новые реквизиты. Теперь они таковы:

  • КПП — 770801001;

  • ОКТМО — 45378000;

  • юридический адрес: 107078, г. Москва, пер. Орликов, д. 3, к. А.

Чиновники фонда просят при оплате страховых взносов, штрафов и пеней, учитывать указанные изменения, своевременно внести в реквизиты платежных документов соответствующие поправки!

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Комментарии

2
  • Логотип Наталья Горностай
    Наталья Горностай
    1 час назад

    НатальяБухгалтер

    Добрый день! Не совсем понятно, только столичные организации или областные тоже?

    • Логотип бух2007
      бух2007
      59 минут назад

      Москва и область. У них же одно отделение СФР

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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Красный Уголок Бухгалтера

Viktoria Bond в Красном уголке бухгалтера

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, за 1 квартал по ИП на УСН 6% не подано уведомление. Если сейчас оплатить задолженность, а когда платеж упадет на ЕНС подать уведомление, пеня не начислится, верно? Т.к. сальдо ЕНС положительное будет

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