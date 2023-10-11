Бухгалтеры, внимание❗ Реквизиты для уплаты взносов в Москве изменились

Изменился юридический адрес, КПП и ОКТМО Отделения Фонда пенсионного и социального страхования по городу Москве и Московской области. Об этом чиновники сообщили на сайте СФР.
Страхователи при заполнении платежек на уплату взносов, штрафов и пеней должны учесть новые реквизиты. Теперь они таковы:
КПП — 770801001;
ОКТМО — 45378000;
юридический адрес: 107078, г. Москва, пер. Орликов, д. 3, к. А.
Чиновники фонда просят при оплате страховых взносов, штрафов и пеней, учитывать указанные изменения, своевременно внести в реквизиты платежных документов соответствующие поправки!
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Комментарии2
НатальяБухгалтер
Добрый день! Не совсем понятно, только столичные организации или областные тоже?
Москва и область. У них же одно отделение СФР