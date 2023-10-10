📪 Предложили регистрировать компании на электронный адрес и объявлять недостоверность, если фирма долго не пользуется электронкой

В качестве юридического адреса можно будет использовать адрес электронной почты, сформированный на портале госуслуг. Законопроект с такой нормой внесли в Госдуму.

Авторы проекта – депутаты от партий «Новые люди» и «Единая Россия».

В ЕГРЮЛ вместо юрадреса будет указан город и электронная почта, созданная через Госуслуги.

Если компания 3 месяца не пользуется этой электронкой, Минцифры сообщает об этом в ФНС и в ЕГРЮЛ вносят пометку о недостоверности адреса.

Также по задумке авторов проекта, в ЕГРЮЛ для таких безадресных фирм будут указывать адрес места жительства директора.

Такие нововведения помогут малому бизнесу сократить издержки на аренду офисов. Тем более, что сейчас распространена дистанционная работа.

Эта идея не нова. Раньше тоже были предложения заменить юрадрес электронным, созданным на Госуслугах.