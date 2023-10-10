Регистрация ООО

📪 Предложили регистрировать компании на электронный адрес и объявлять недостоверность, если фирма долго не пользуется электронкой

В качестве юридического адреса можно будет использовать адрес электронной почты, сформированный на портале госуслуг. Законопроект с такой нормой внесли в Госдуму.
28

Авторы проекта – депутаты от партий «Новые люди» и «Единая Россия».

В ЕГРЮЛ вместо юрадреса будет указан город и электронная почта, созданная через Госуслуги.

Если компания 3 месяца не пользуется этой электронкой, Минцифры сообщает об этом в ФНС и в ЕГРЮЛ вносят пометку о недостоверности адреса.

Также по задумке авторов проекта, в ЕГРЮЛ для таких безадресных фирм будут указывать адрес места жительства директора.

Такие нововведения помогут малому бизнесу сократить издержки на аренду офисов. Тем более, что сейчас распространена дистанционная работа.

Эта идея не нова. Раньше тоже были предложения заменить юрадрес электронным, созданным на Госуслугах.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Обзоры для бухгалтера

    «Утренний бухгалтер» № 5495. Жить стало лучше: за 20 лет неравенство в зарплатах снизилось втрое

    Из-за повышения МРОТ и дефицита кадров сотрудники начали больше зарабатывать.

    16
    Бесплатно с Клерк.Премиум Электронные подписи

    Получение ЭЦП ИП в 2023 году

    Электронная цифровая подпись (ЭЦП) – это набор электронных цифровых символов, который позволяет подтвердить достоверность электронного документа. Разберем, какая подпись нужна предпринимателю, и как ее получить.

    Получение ЭЦП ИП в 2023 году
    9,3 тыс.

    Обучение

    Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

    Логотип Красный Уголок Бухгалтера
    Красный Уголок Бухгалтера

    P S в Красном уголке бухгалтера: расходы на питание мигратнов

    Вопрос: расходы на питание мы должны закладывать в себестоимость стройки или же оформлять как мат. затраты?

    79
    Логотип Юлия Тулинова
    Юлия Тулинова

    Утечка персональных данных: что делать, если избежать не удалось

    Знаете ли Вы, как действовать в таком случае? Если утечка у Вас повлекла нарушение прав субъектов персональных данных, то Вы, как оператор, обязаны уведомить Роскомнадзор и провести внутреннее расследование! Давайте разберем Ваши действия поэтапно.

    Утечка персональных данных: что делать, если избежать не удалось
    85
    Логотип Красный Уголок Бухгалтера
    Красный Уголок Бухгалтера

    Марина в Красном уголке бухгалтера

    Подскажите пожалуйста, необходимо в ИП трудоустроить каменщиков.

    2
    109

    Мероприятия

     Последние мероприятия для бухгалтеров
    Добавить
    Логотип proffnalog
    proffnalog
    Налоговые схемы

    Налогоплательщик прятал дивиденды под роялти. Какие налоговые последствия данных схем?

    Бенефициар общества получал скрытые дивиденды в форме роялти. Также общество дважды списало дебиторку по авансу в расходы. Что выяснили налоговики?

    135
    Логотип Красный Уголок Бухгалтера
    Красный Уголок Бухгалтера

    Юлия в Красном уголке бухгалтера

    В 2023 году ООО "На осно" получило 1 млн рублей по договору уступки дебиторской задолженности. Нужно ли платить НДС и налог на прибыль?

    2
    132

    Консультации

     Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»
    Подключить

    • добрый день можете помочь у меня пришёл парень после армии нигде не стоял на учёте .Скажите пожалуйста мои действия, что мне делать и в какой срок отправлять отчет по нему в военкомат.

      Воинский учет

    • ИП на УСН (доходы минус расходы)необходимо досрочно погасить кредит,(кредит от сбера,был выдан на приобретение недвижимости,которая используется в предпринимательской деятельности)выданный ему как ИП.

      Внесение денежных средств на счет ИП
    Логотип ToT
    ToT
    Ведение бизнеса

    Как 22 года оставаться стартапом и расти несмотря на препятствия? Борис Мальцев, Klerk.ru.

    Если вы хотите узнать, как оставаться стартапом даже спустя 22 года, не теряя при этом чувство юмора, то это интервью для вас!

    83
    Логотип IT+Insurtech
    IT+Insurtech
    Общество

    Ушла, ну и ладно. Отношение россиян к ушедшим западным брендам ухудшилось

    Уход известных иностранных брендов из России никак не сказался на уровне жизни и качестве потребления потребителей. А 35% россиян заявили об ухудшении отношения к ушедшим маркам.

    4
    125
    Логотип vladsavushkin
    vladsavushkin
    Управленческий учет

    ТОП-5 полезные функции Excel, которые помогут вести управленческий учет быстрее

    Эти функции закрывают до 80% всех аналитических задач бизнеса.

    4
    291
    Логотип Марат Самитов
    Марат Самитов
    Оптимизация налогообложения

    Топ-10 способов сэкономить на налогах малому бизнесу. Лайфхаки для малого и среднего бизнеса

    В этом видео я расскажу самые сильные механики, которые позволят вам легально сэкономить на налогах, если вы ведете малый или средний бизнес.

    93
    Вакансии     Новые вакансии для бухгалтеров из сервиса «Вакансий»
    Добавить вакансию
    Логотип mc@ideaestate.ru
    mc@ideaestate.ru
    Право

    Можно ли продать квартиру в ипотеке? Инструкция

    В данной статье мы расскажем, какие есть варианты по продаже квартиры из-под залога. Стоит сразу отметить, что продать ипотечную квартиру можно. Каких-то особых сложностей в данном вопросе нет.

    89
    Логотип ГИД ПО ГОЗ
    ГИД ПО ГОЗ
    Гособоронзаказ

    Раздельный учет в ГОЗ

    Раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности - один из важнейших аспектов участия в гособоронзаказе. Почему?

    Раздельный учет в ГОЗ
    142

    Разборы

     Эксклюзивные статьи про изменения в учете и налогах
    Заказать разбор
    Бесплатно с Клерк.Премиум НДФЛ

    Как считают срок владения квартирой для освобождения от НДФЛ с ее продажи

    В разных ситуациях срок владения недвижимостью считают по-разному. Не всегда отсчет идет от даты регистрации в Росреестре.

    Как считают срок владения квартирой для освобождения от НДФЛ с ее продажи
    1,3 тыс.
    Обзоры для бухгалтера

    ИП не сможет резервировать взносы, пока не заплатит налог на имущество, лайфаки по платежам на ЕНС, будет новая категория бизнеса - МСП+. 🙄«Ночной бухгалтер» № 1539

    Налоговики уводят имущественные налоги ИП в резерв, при этом не важно, откуда на сальдо ЕНС для этого взялись деньги. Бухгалтеры нервничают — возникает путаница со взносами. Собрали два вас несколько лайфхаков по ЕНС, чтобы не уйти в недоимку. Будет новая категория предприятий МСП+. Те компании, что стали крупным бизнесом, в переходный период сохранят свои льготы.

    Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
    850
    Логотип Клерк
    Клерк
    Бухгалтеры

    Всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка» в Москве: все важные изменения в законах, отчетность 2023-2024, ФСБУ, защита при проверках и оптимизация

    Надоели скучные семинары? Настоящий бухгалтер достоин лучшего: топовых спикеров, практически полезных материалов, крутой программы мероприятия с играми и подарками, нетворкингом и возможностью напрямую пообщаться с лекторами и задать им вопросы. Мы приглашаем вас на событие года — Всероссийскую конференцию, которая пройдет 5 декабря.

    Иллюстрация: freepic-diller/freepik
    1
    316
    Бесплатно с Клерк.Премиум Общество

    Что такое программа Дальневосточный гектар. Мини-курс

    В мини-курсе рассказываем, как получить земельный участок из состава госземель площадью до 1 га, как заключить договор и какие нюансы государственной программы нужно знать.

    Что такое программа Дальневосточный гектар. Мини-курс
    70
    Логотип Клерк
    Клерк
    Воинский учет

    Воинский учет: топ-3 важных разъяснения для бухгалтера и кадровика

    Собрали для вас пояснения Минтруда по порядку ведения воинского учета в организациях.

    Воинский учет: топ-3 важных разъяснения для бухгалтера и кадровика
    254
    Логотип EnDocs
    EnDocs
    Ведение документооборота

    Как автоматизировать работу с договорами?

    Ведение договорного документооборота — основной процесс в любой организации. Каждый этап заключения нового договора таит в себе множество сложностей и нюансов: от создания и утверждения до внесения корректировок и контроля соблюдения обязательств сторон.

    Как автоматизировать работу с договорами?
    100
    Логотип stealradar
    stealradar
    Авторское право

    Как фотографу защитить свои авторские права: 7 действенных способов

    В наше время, когда плагиат распространен в Интернете, важно защитить свои авторские права. Существуют разные способы фиксации авторства, которые могут быть доказательствами в суде.

    Как фотографу защитить свои авторские права: 7 действенных способов
    49
    Мнения