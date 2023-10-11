Малому бизнесу упростят обжалование блокировки по антиотмывочному закону

Такое поручение дал премьер-министр России Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии по развитию МСП, пишут «Ведомости».

Новый порядок будет подготовлен совместно с ЦБ: именно Банк России решает, к какой группе риска отнести предпринимателей: «красной», что означает фактически блокировку операций по счету, «желтой» или «зеленой».

Минфину и Росфинмониторингу нужно подготовить изменения в нормативные акты, которые упростят обжалование включения предпринимателей в «красный» список.

Напомним, система разделения бизнеса на группы риска совершения подозрительных операций заработала с 1 июля 2022 г. Теперь ЦБ сам относит ИП и компании к одной из трех групп риска по принципу «светофора».