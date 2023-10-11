Бумажные повестки в военкомат не отменяли. Что учесть работодателям

По новым правилам повестки в военкомат рассылают в электронном виде. У многих возникло заблуждение, что бумажные уведомления теперь вручать не будут. Это не так.

По новым правилам повестки в военкомат чиновники рассылают в электронном виде (Федеральный закон от 14.04.2023 № 127-ФЗ). У многих работодателей возникло ошибочное мнение, что бумажные уведомления теперь вручать не будут. Спешим предупредить, что это не так!

«Электронные повестки до полноценного запуска реестра воинского учета могут приходить только в тестовом режиме и дублировать повестки в письменной форме. Полноценный запуск единого реестра воинского учета возможен с 2025 года», — сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Бумажные повестки останутся, их будут направлять заказным письмом и вручать лично. Также повестку будут дублировать в электронном виде. Призывник сможет получить повестку в личном кабинете на госуслугах или в МФЦ.

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