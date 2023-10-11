Более 330 компаний из 10 стран обсудят проблемы в безопасности и охраны труда

На выставке БИОТ-2023 можно заключить контракты с производителями СИЗ, найти новых поставщиков, а также познакомиться с инновационными разработками в сфере безопасности на производстве.

С 5 по 8 декабря в Москве, в ЦВК «Экспоцентр», пройдет выставка и деловой форум «Безопасность и охрана труда — 2023» (БИОТ-2023). «Клерк» стал информационным партнером мероприятия!

БИОТ-2023 — это витрина отрасли обеспечения безопасности работающего человека, крупнейшая международная информационно-коммуникационная площадка, которая объединяет специалистов и экспертов из ведущих российских и зарубежных компаний.

Деловая программа форума БИОТ-2023 будет включать в себя более 50 конференций, круглых столов, сессий, семинаров, где больше 170 спикеров расскажут о том, как правильно организовать безопасность на промышленном производстве.

В этом году мы видим повышенный интерес азиатских стран к нашей выставке и это внушает осторожный оптимизм — значит российский рынок становится более привлекательным, конкурентным, раз они спешат занять освобождающиеся ниши компаний, ушедших с рынка. Это благотворно скажется на нашей отрасли и всем отечественном рынке, — сказал президент Ассоциации «СИЗ» Владимир Котов.

Представить свою продукцию приедут 337 компаний из 10 стран мира. Посетителей ждут следующие тематические Аллеи и Салоны:

Материалов и оборудования для легкой промышленности;

Обуви, и материалов и оборудования для производства обуви;

Здоровья на рабочем месте;

HR, IT-решений и инноваций;

Средств индивидуальной защиты.

Посетить выставку можно бесплатно, но нужна предварительная регистрация на сайте.