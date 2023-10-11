Платформа Skillfactory начала сотрудничать с «Клерком»

Компания появилась в честном рейтинге «Клерка», а совсем скоро специалисты по 1C начнут вести свой блог и расскажут о карьерных возможностях и перпективах развития в 1С-программировании.

«Клерк» будет сотрудничать с образовательной платформой Skillfactory. Страничка компании уже есть в рейтинге полезных для бизнеса компаний!

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Специалисты компании в своем блоге будут рассказывать о том, что важно учесть при работе в 1С, а также поделятся секретами систематизации и автоматизации бизнес-процессов. Вы узнаете стоит ли компании растить специалистов 1С в своем коллективе и какие новые горизонты откроются перед бухгалтером, освоившим 1С-программирование.

Главное направление Skillfactory – это обучение, поэтому в постах компании вы найдете всю актуальную информацию о курсах по 1С-программированию

Будет полезно не только IT-специалистам, но и бухгалтерам, которым по долгу службы приходится постоянно работать с интерфейсом этой программы.