Промсвязьбанк установил 580 банкоматов в ЛНР

На территории Луганской Народной Республики сейчас работает около 600 банкоматов Промсвязьбанка (ПСБ) и 136 отделений. Об этом сказано в телеграм-канале главы ЛНР Леонида Пасечника.
Жителям уже доступна обширная сеть обслуживания: 136 банковских отделений, 580 банкоматов и более 5 тыс. терминалов безналичной оплаты в торговых точках, — говорится в сообщении.
Президент Владимир Путин поручил банки, которые были открыты в новых регионах, преобразовать в ООО и присоединить к Промсвязьбанку.
ПСБ также работает в ДНР, Херсонской и Запорожской областях.
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