Ставку налога на прибыль в региональный бюджет предложили снизить до 13,2% для компаний, у которых растет отгрузка

За прирост объемов реализации хотят снижать налог на прибыль. Речь о ставке налога в региональный бюджет. Сейчас она 17%. Снижение возможно до 13,2%.

Законопроект с такой нормой внесен в Госдуму.

Региональные власти могут предусмотреть, что ставка налога понижается на 0,2 пункта «за каждый процент прироста объема реализации продукции в сопоставимых ценах к соответствующему периоду прошлого года в диапазоне прироста от 2 до 19%».

При приросте объема реализации свыше 19% ставка налога принимается равной 13,2%.

Если в регионе принимают такой закон, то ставка в федеральный бюджет автоматически становится 0%. То есть, компания с растущей реализацией будет платить только 13,2%.

При этом для такой льготы у компании не должно быть долгов по налогам и зарплате.

Авторы проекта – депутаты от «СР».

Правительство дало отрицательное заключение на этот проект.