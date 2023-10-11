Предложили платить НДФЛ по месту жительства сотрудников

Сейчас работодатели сдают 6-НДФЛ и уведомления в налоговую по месту своего учета. Поступило предложение платить НДФЛ в бюджет того города, где прописан сотрудник. Но Минфин эту идею не поддержал.

Среди аргументов Минфина есть такой: бизнесу придется составлять много платежек (в каждый бюджет по каждому сотруднику).

Также Минфин в письме от 27.09.2023 № 03-04-09/91985 отметил, что налоговым агентам придется постоянно отслеживать прописку сотрудников. Если сотрудник сменил место жительства и не уведомил бухгалтера, налог уйдет не в тот бюджет и у фирмы будет недоимка.

Сложности будут и у ФНС. Придется на каждого человека заводить отдельный налоговый счет.

Из-за всех этих сложностей работодатели будут отказывать соискателям с неместной пропиской.

Поэтому – нет.

Отметим, что такие идеи (НДФЛ по адресу работника, а не работодателя) возникают периодически. Минфин, заботясь о бухгалтерах, не поддерживает такие инициативы.