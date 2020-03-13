Минфин заботится о бухгалтерах, поэтому выступает против уплаты НДФЛ по адресу сотрудников

В Минфин поступило предложение изменить порядок перечисления НДФЛ так, чтобы агенты платили налог по месту жительства налогоплательщиков.

В письме от 20.02.2020 № 03-04-05/12324 поясняется, почему это не целесообразно.

В случае уплаты НДФЛ налоговыми агентами по месту жительства физических лиц такое перечисление должно осуществляться отдельными платежками, что может привести к увеличению объема невыясненных поступлений.

Кроме того, налоговым агентам будет необходимо отслеживать и контролировать смену места жительства физлиц для перечисления НДФЛ в бюджеты субъектов РФ и муниципальных образований.

Соответственно, указанный порядок негативно отразится на работе налоговых агентов.

В случае перечисления налоговым агентом НДФЛ по неправильным реквизитам налог будет уплачен не по назначению, следовательно, возникнет недоимка, что повлечет начисление пени налоговому агенту.

Такая ситуация может возникнуть, например, когда работник сменил место регистрации (жительства), не уведомив при этом налогового агента

В результате понизится трудовая мобильность населения, поскольку работодатели — налоговые агенты не будут заинтересованы в привлечении на работу лиц, проживающих в других регионах.