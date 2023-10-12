НДФЛ

🍜 Когда бесплатное питание работников включают в доход для НДФЛ

Оплата работодателем за работника (полностью или частично) товаров или услуг (в том числе, коммуналка, питание, отдых) – это натуральный доход работника, который облагается НДФЛ. Важна не дата приема пищи, а дата оплаты за это питание.
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Как определить дату получения такого дохода в целях НДФЛ, пояснил Минфин в письме от 22.09.2023 № 03-04-06/90580.

По норме НК РФ дата фактического получения дохода = день передачи доходов в натуральной форме.

Таким образом, датой получения работником дохода в натуральной форме в виде частичной оплаты организацией за него питания является день его оплаты за работника.

То есть, дата дохода – это не тот день, когда сотрудник поел, а тот день, когда компания за эту еду заплатила общепиту.

Комментарии

12
  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 47 минут назад

    Главный бухгалтер

    между покупкой продуктов и их употреблением может пройти и неделя, и более (если не скоропортящиеся). Продукты типа круп, соли-сахара, чая.... - и месяц, и несколько!

    И как в ту дату, когда производилась покупка узнать всё данные для исчисления НДФЛ ? как узнать кто конкретно их сожрёт через месяц и какие там у него нарастающие доходы и вычеты??

    • Логотип бух2007
      бух2007
      39 минут назад

      очевидно, речь про случаи, когда сотрудник ест в кафе. Он весь месяц есть бесплатно, а потом компания платит кафе за эту еду. Вот в этот день и образуется НДФЛ.

      А вот если компания сначала платит, а потом сотрудники едят?

      Тут наверное дата дохода = дата приема пищи)

      А если сотрудник сначала ел обеды, за которые у фирмы была предоплата, а потом начал есть в долг и расчет фирмы с кафе произошел позже?

      Тут получается доход сначала идет по дате еды, а потом резко в какой-то день полобеда - доход сегодняшнего дня, а полобеда - доход будущего периода (когда фирма рассчитается с кафе).

      Картошка - это доход 12.10, а котлета и компот - уже доход 01.11))

      Так получается?

      • Логотип Arhimed0
        Arhimed0 33 минуты назад

        Главный бухгалтер

        Он весь месяц есть бесплатно, а потом компания платит кафе за эту еду.

        хорошо если так.

        А если... компания оплачивает обеды. потом сотры приходят и едят?

        во первых - может быть обезличенно. Кто сколько наест - узнаем только по факту когда все оплаченные обеды съедятся. 

        во вторых - снова может произойти разрыв во времени по вопросу исчисления и уплаты НДФЛа

  • Логотип Buh Lo
    Buh Lo
    37 минут назад

    Светлана Вейс

    Ну что за бредятина. Мы на работе едим каждый рабочий день. Это 600 сотрудников в среднем по 20 обедов в месяц - 12 000 обедов. Оплачиваем предприятию общепита три раза в месяц авансами, затем в последний рабочий день месяца подсчитываем кто сколько из сотрудников съел и определяем окончательную сумму для акта выполненных работ. Вот как раз дата этого акта у нас и есть дата получения дохода в натуральной форме. Как это можно раскидать по оплате я ума не приложу...

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 30 минут назад

      Главный бухгалтер

      Как это можно раскидать по оплате я ума не приложу...

      а всё потому, что работники сФинМина жрут нахаляву!

      если бы их самих бы заставить выполнить всё то что они советувают.... они бы уже на следующий день отказались бы

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 26 минут назад

      Главный бухгалтер

      в последний рабочий день месяца подсчитываем кто сколько из сотрудников съел и определяем окончательную сумму для акта выполненных работ. Вот как раз дата этого акта у нас и есть дата получения дохода в натуральной форме.

      Совершенно справедливая схема! и как-то по-другому вообще никак не реализуемая!

      Что это вообще за выдумка про какую-то оплату? Предприятие заплатило - может я в этом месяце вообще обедать не буду, заболел человек, в отпуск ушёл, в командировку отправили, ещё что-то....

      Во время оплаты (даже если оплата аванса) оплачивается не за конкретного Иванова, а оплачивается количество тех обедов, которые будут поставлены предприятию , обезличенно.

      Вот когда придут конкретные люди - вот тогда у этих конретных людей появится их доход.

  • Логотип Крестик-нолик
    Крестик-нолик 27 минут назад

    Как определить дату получения такого дохода в целях НДФЛ, пояснил Минфин в письме от 22.09.2023 № 03-04-06/90580.

    Уважаемый автор, Вы прикрепили не то письмо: письмо из ссылки - ответ на

    Вопрос: О заполнении строки "Всего к оплате" счета-фактуры.

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 25 минут назад

      Главный бухгалтер

      Уважаемый автор, Вы прикрепили не то письмо: письмо из ссылки - ответ на

      Вопрос: О заполнении строки "Всего к оплате" счета-фактуры.

      Да какая разница? что так бред, что этак, даже не переходя по каким-то ссылкам

      • Логотип Мирам
        Мирам 21 минуту назад

        как какая разница. прикрепленное письмо не про пожрать :)

  • Логотип Мирам
    Мирам 22 минуты назад

    То есть, дата дохода – это не тот день, когда сотрудник поел, а тот день, когда компания за эту еду заплатила общепиту.

    а дата удержания НДФЛ за подарки это не дата ведомости, по которой они были выданы 25-12-2023, а дата оплаты поставщику -01,08,2023

    а дата удержания НДФЛ за призы , ценные подарки это не дата их присуждения/выдачи -30,11,2023, а дата их покупки/оплаты поставщику -15,03,2017

    • Логотип бух2007
      бух2007
      10 минут назад

      а дата удержания НДФЛ за подарки это не дата ведомости, по которой они были выданы 25-12-2023, а дата оплаты поставщику -01,08,2023

      а дата удержания НДФЛ за призы , ценные подарки это не дата их присуждения/выдачи -30,11,2023, а дата их покупки/оплаты поставщику -15,03,2017

      не, тут логика другая. Вы сейчас про предоплату. А Минфин - про постоплату

      Про предоплату от них нужно отдельное письмо)) И еще про сочетание предоплаты и постоплаты.)

      И еще про то, когда сотрудники ели бесплатно, а фирма наглым образом не заплатила за это и имеет долг перед кафе) Есть у сотров доход за обеды, за которые никто не заплатил? Или пока работодатель не заплатит, и у сотрудника дохода нет? А потом работодатель заплатил-таки, а сотр уже уволился. Ищи-свищи его, справку сдавай о невозможности удержать)

  • Логотип Мирам
    Мирам 16 минут назад

    да и большая разница, либо организация у себя организует питание работника, либо платит за его походы в стороннюю столовую.

    про стороннюю столовую-логично, более чем. и нового здесь нет

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