🍜 Когда бесплатное питание работников включают в доход для НДФЛ

Как определить дату получения такого дохода в целях НДФЛ, пояснил Минфин в письме от 22.09.2023 № 03-04-06/90580.
По норме НК РФ дата фактического получения дохода = день передачи доходов в натуральной форме.
Таким образом, датой получения работником дохода в натуральной форме в виде частичной оплаты организацией за него питания является день его оплаты за работника.
То есть, дата дохода – это не тот день, когда сотрудник поел, а тот день, когда компания за эту еду заплатила общепиту.
Комментарии12
Главный бухгалтер
между покупкой продуктов и их употреблением может пройти и неделя, и более (если не скоропортящиеся). Продукты типа круп, соли-сахара, чая.... - и месяц, и несколько!
И как в ту дату, когда производилась покупка узнать всё данные для исчисления НДФЛ ? как узнать кто конкретно их сожрёт через месяц и какие там у него нарастающие доходы и вычеты??
очевидно, речь про случаи, когда сотрудник ест в кафе. Он весь месяц есть бесплатно, а потом компания платит кафе за эту еду. Вот в этот день и образуется НДФЛ.
А вот если компания сначала платит, а потом сотрудники едят?
Тут наверное дата дохода = дата приема пищи)
А если сотрудник сначала ел обеды, за которые у фирмы была предоплата, а потом начал есть в долг и расчет фирмы с кафе произошел позже?
Тут получается доход сначала идет по дате еды, а потом резко в какой-то день полобеда - доход сегодняшнего дня, а полобеда - доход будущего периода (когда фирма рассчитается с кафе).
Картошка - это доход 12.10, а котлета и компот - уже доход 01.11))
Так получается?
Главный бухгалтер
хорошо если так.
А если... компания оплачивает обеды. потом сотры приходят и едят?
во первых - может быть обезличенно. Кто сколько наест - узнаем только по факту когда все оплаченные обеды съедятся.
во вторых - снова может произойти разрыв во времени по вопросу исчисления и уплаты НДФЛа
Светлана Вейс
Ну что за бредятина. Мы на работе едим каждый рабочий день. Это 600 сотрудников в среднем по 20 обедов в месяц - 12 000 обедов. Оплачиваем предприятию общепита три раза в месяц авансами, затем в последний рабочий день месяца подсчитываем кто сколько из сотрудников съел и определяем окончательную сумму для акта выполненных работ. Вот как раз дата этого акта у нас и есть дата получения дохода в натуральной форме. Как это можно раскидать по оплате я ума не приложу...
Главный бухгалтер
а всё потому, что работники сФинМина жрут нахаляву!
если бы их самих бы заставить выполнить всё то что они советувают.... они бы уже на следующий день отказались бы
Главный бухгалтер
Совершенно справедливая схема! и как-то по-другому вообще никак не реализуемая!
Что это вообще за выдумка про какую-то оплату? Предприятие заплатило - может я в этом месяце вообще обедать не буду, заболел человек, в отпуск ушёл, в командировку отправили, ещё что-то....
Во время оплаты (даже если оплата аванса) оплачивается не за конкретного Иванова, а оплачивается количество тех обедов, которые будут поставлены предприятию , обезличенно.
Вот когда придут конкретные люди - вот тогда у этих конретных людей появится их доход.
Уважаемый автор, Вы прикрепили не то письмо: письмо из ссылки - ответ на
Главный бухгалтер
Да какая разница? что так бред, что этак, даже не переходя по каким-то ссылкам
как какая разница. прикрепленное письмо не про пожрать :)
а дата удержания НДФЛ за подарки это не дата ведомости, по которой они были выданы 25-12-2023, а дата оплаты поставщику -01,08,2023
а дата удержания НДФЛ за призы , ценные подарки это не дата их присуждения/выдачи -30,11,2023, а дата их покупки/оплаты поставщику -15,03,2017
не, тут логика другая. Вы сейчас про предоплату. А Минфин - про постоплату
Про предоплату от них нужно отдельное письмо)) И еще про сочетание предоплаты и постоплаты.)
И еще про то, когда сотрудники ели бесплатно, а фирма наглым образом не заплатила за это и имеет долг перед кафе) Есть у сотров доход за обеды, за которые никто не заплатил? Или пока работодатель не заплатит, и у сотрудника дохода нет? А потом работодатель заплатил-таки, а сотр уже уволился. Ищи-свищи его, справку сдавай о невозможности удержать)
да и большая разница, либо организация у себя организует питание работника, либо платит за его походы в стороннюю столовую.
про стороннюю столовую-логично, более чем. и нового здесь нет