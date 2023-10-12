🍜 Когда бесплатное питание работников включают в доход для НДФЛ

Как подать уведомление об уменьшении налога по УСН без авансов?

До этого момента была уверена, что если аванса по УСН нет к уплате, подавать ничего не надо. А если у ИП без работников доход за 9 мес. 300 000₽, а фиксированные он оплатил 34381,0, нужно подать уведомление об уменьшении налога? Взносы не оплатили, но уменьшить налог можем, не пойму, как налоговая будет проверять теперь правильность уменьшения УСН.