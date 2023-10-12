💥Что бухгалтеру предстоит сдать до 20 октября. Забирайте напоминалку

В октябре бухгалтеры отчитываются за III квартал и за 9 месяцев 2023 года. Какие расчеты и декларации надо сдать до 20 числа?

Итак, не позднее 20 октября бухгалтерам необходимо сдать:

подать единую упрощенную декларацию за 9 месяцев 2023 г. Скачать.

представить журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур за 3 квартал 2023 г. в электронной форме.

представить уведомление о праве на освобождение от уплаты НДС, а также о продлении освобождения либо отказе от него, начиная с октября 2023 г. Скачать.

представить декларацию по косвенным налогам и уплатить «импортный» НДС за сентябрь 2023 г.;

уплатить квартальные авансовые платежи за негативное воздействие на окружающую среду за 3 квартал 2023 г.

Календарь бухгалтер на 2023 год найдете здесь.

Отчетность ― самый сложный и ответственный участок работы бухгалтера. Чтобы сдавать бухгалтерскую и налоговую отчетность без штрафов, бухгалтер должен постоянно разбираться в куче изменений в НК, а еще знать непростые ФСБУ и ПБУ. Самостоятельно уследить за изменениями невозможно! Сделали курс, который защитит вас от претензий налоговиков Бухгалтер на ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность

Вы разберетесь в деталях и сложностях отчетности на общей системе налогообложения, обретете профессиональную уверенность и получите:

практический навык работы с отчетностью в самых разных ситуациях;

актуальные знания по изменениям 2023 года;

экспертную поддержку.

Сейчас приобрести курс можно по акции с выгодой до 75% за 6 490 ₽ 26 001 ₽.

Купить курс

После прохождения курса вы получите официальное удостоверение о повышении квалификации по почте России. Ваш работодатель увидит его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.