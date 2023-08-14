Поменялась декларация по косвенным налогам

С 13 августа действует новая форма декларации по косвенным налогам (НДС и акцизам). Сдавать ее должны импортеры товаров из стран ЕАЭС. Ближайший срок сдачи – не позднее 20 сентября 2023 года.

Дело в том, что с 3 апреля 2023 года вступили в силу изменения в Договор о ЕАЭС от 29.05.2014. Установлен особый порядок уплаты НДС при импорте товаров из стран ЕАЭС резидентами российских свободных (особых) экономических зон.

Для резидентов СЭЗ форма декларации по косвенным налогам дополнена новым разделом 1.1 в отношении товаров, импортированных ими на территорию российской СЭЗ с территории ЕАЭС.

Строка 060 предусмотрена для товаров, реализованных с НДС в течение 180 календарных дней, строка 070 – для товаров, не реализованных в тот же срок и (или) реализованных без НДС.

Также раздел 1 декларации по косвенным налогам дополнен строкой 050 в отношении товаров, импортированных резидентом СЭЗ.

Также изменили перечень кодов видов подакцизных товаров используемых при заполнении разделов 2 и 3 декларации.