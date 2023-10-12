❗️С 19 октября СФР начнет списывать штрафы по-новому

Соответствующий приказ СФР от 07.07.2023 № 1323 опубликован и вступит в силу 19 октября. В нем СФР утвердил новый порядок признания безнадежными к взысканию и списания штрафов за:

несдачу, неполноту или ошибки в ЕФС-1 — 500 руб. за каждого человека ;

сдачу бумажной ЕФС-1, если обязательна электронная отчетность — 1000 руб.

Кроме того, признают безнадежными штрафы в таких ситуациях:

ликвидация организации;

признание ИП банкротом;

смерть ИП;

решение суда;

исключение юрлица из ЕГРЮЛ;

решение пристава.

Также в приказе перечислены документы, на основании которых СФР будет принимать решение о безнадежности сумм, и формы документов, которые при этом оформляет.

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