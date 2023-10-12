Суд запретил Соликамскому магниевому заводу выплачивать инвесторам дивиденды

Из-за пересмотра итогов приватизации 1990 годов ценные бумаги акционеров СМЗ будут изъяты в пользу государства, платить по ним дивиденды больше не будут.

Миноритарные акционеры ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) не получат выплат по ценным бумагам, поскольку прокуратура собирается изъять ценные бумаги в пользу государства. Об этом пишет «Коммерсант».

Арбитражный суд удовлетворил иск прокуратуры об изъятии более 89% акций у мажоритарных акционеров. Это произошло из-за пересмотра результатов приватизации завода в 1990 годах. Сделку признали незаконной.

Летом 2023 года 2,1 тыс. акционеров и Росимущество потребовали заплатить дивиденды за 2022 год на сумму более 187 млн рублей.

Однако суд в этом отказал, потому что фактическим предметом спора стало право миноритариев владеть акциями и получать от них дивиденды.

Ранее СМЗ отчитался о выплате дивидендов в размере 1,569 млрд рублей. Получателями стали акционеры, которые владеют истребованным в пользу государства пакетом.