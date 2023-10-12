«Тинькофф» принимает заявки на премию в области онлайн-торговли

Любой предприниматель, который занимается онлайн-торговлей, может подать заявку и участвовать в 11 номинациях конкурса.

«Тинькофф» объявил сбор заявок на ежегодную премию для специалистов в области онлайн-торговли Tinkoff eCommerce Awards 2023.

Заявки принимаются до 10 ноября 2023 года.

В конкурсе могут принять участие не только селлеры маркетплейсов, но и онлайн-предприниматели, интернет-магазины, площадки для продаж и отраслевые медиа.

Уже второй год подряд мы учреждаем премию Tinkoff eCommerce Awards, чтобы отметить тех, кто достигает успехов как в собственном бизнесе, так и на всем рынке, — сказал директор Tinkoff eCommerce Илья Кретов.

Премия будет вручаться в 11 номинациях. Четырех победителей определит экспертное жюри, а остальные смогут выиграть на основа объективных данных о потребительских предпочтениях клиентов. Их предоставит аналитическое агентство Data Insight.

Победитель в каждой заявочной номинации получит финансовую поддержку в размере 250 тыс. рублей на развитие бизнеса от Tinkoff eCommerce, 10 тыс. рублей на доставку в маркетплейсы от «Деловых линий», 50 тыс. бонусов на продвижение от «Яндекс Маркета» и множество других призов.

Награждение победителей пройдет 30 ноября на конференции Tinkoff eCommerce 2023.

В 2022 году «Тинькофф» получил больше 2,1 тыс. заявок на участие в конкурсе.