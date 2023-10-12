Начинающие предприниматели могут принять участие в питчинг-сессии и получить грант на 300 тысяч рублей

Известные бизнесмены выберут лучшие идеи начинающих предпринимателей и подарят 300 тысяч рублей на запуск проектов.

Медиа для предпринимателей «Бизнес-секреты» вместе с бизнес-клубом Reforma 2 ноября проведут питчинг идей от потенциальных и начинающих предпринимателей.

Известные представители бизнес-сообщества оценят планы начинающих бизнесменов и наградят лучшие идеи грантом в размере 300 тыс. рублей.

Заявку на участие можно подать до 24 октября 2023 года на сайте мероприятия.

В третий раз мы проводим «Питчинг бизнес-идей» для тех, кто только начинает свой предпринимательский путь… Для поддержки новичков мы запустили однодневный питчинг, с помощью которого участники смогут на практике оценить прибыльность своего проекта и креативность подхода к созданию бизнеса, — сказала Анастасия Волошенко, издатель «Бизнес-секретов».

В отборе могут принять участие потенциальные и начинающие предприниматели, которые соответствуют одному из критериев:

бизнес уже есть, но он существует не более 1 года;

бизнеса нет, но есть MVP-версия продукта или первые тесты гипотез и результаты.

Отборочный этап будет проходить в онлайн и офлайн форматах. 10 лучших предложений попросят защитить в одном из коворкингов SOK в Москве. Они смогут выступить перед жюри и побороться за главный приз.

Зрители онлайн-трансляции также получат призы и подарки, например 6 месяцев бесплатного обслуживания РКО, консультацию от «Тинькофф Бизнеса», разбор идей и т.д.

Для просмотра трансляции также нужно заполнить заявку на сайте.