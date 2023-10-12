🍄В Трибуне обсуждают грибы, тюремный срок и погодные катаклизмы

В России появился новый закон, предусматривающий уголовную ответственность за сбор грибов и растений, которые занесены в Красную книгу. За сбор, приобретение и продажу таких грибов и растений можно лишиться свободы до пяти лет или попасть на штраф до 1,5 миллиона рублей.
Но, разве такие мелочи остановят настоящих грибников? В Трибуне пользователи обсуждают грибные урожаи, делятся фотографиями, своими грибными предпочтениями и даже собираются в лес.
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