Бухгалтеры-грибники есть? Для вас плохая новость — за сбор редких грибов до четырех лет тюрьмы

В России появился новый закон, предусматривающий уголовную ответственность за сбор грибов и растений, которые занесены в Красную книгу. Речь идет о новой ст. 260.1 УК (умышленные уничтожение или повреждение, а равно незаконные добыча, сбор и оборот краснокнижных растений и грибов). Наказание за сбор, приобретение и продажу таких грибов и растений составляет до четырех лет лишения свободы, пишут «Ведомости».
Продавать и покупать краснокнижные грибы через Интернет тоже запрещается. Нарушителей оштрафуют на 1,5 миллиона рублей, а также могут посадить в тюрьму на срок до 5 лет.
Россиянам запрещается собирать все грибы, которые занесены в Красную книгу.
Эксперты советуют грибникам соблюдать осторожность, чтобы по ошибке не срезать краснокнижные грибы, так как в некоторых случаях их тяжело отличить от обычных. На территории нашей страны можно встретить почти 3 тыс. видов грибов, около 60 изнихзанесенывКраснуюкнигу. Ниже список некоторых из них.
Какие съедобные грибы собирать нельзя
Ежовик коралловидный — съедобный гриб. Растет на пнях и валежнике лиственных пород, преимущественно березы, реже — вяза, осины, ольхи.
Говорушка подогнутая — съедобный гриб. Произрастает на светлых участках в лиственных и смешанных лесах — на опушках, травянистых полянах и вдоль лесных дорог.
Сыроежка золотистая — съедобный гриб. Отличительной особенностью вида является желто-оранжевый или желто-красный цвет шляпки. Растет сыроежка в лиственных и хвойных лесах.
Вешенкасемгово-соломенная — тоже съедобные. Они распространены в заповедниках Приморского и Хабаровского краёв, растут группами на гнилой древесине лиственных пород.
Каштановый гриб — съедобный. Шляпка бывает разных оттенков — от светло-каштанового или оранжево-коричневого до красновато-бурого.Распространен в светлых лиственных (обычно широколиственных) и смешанных лесах, на опушках. Произрастает как правило на песчаных почвах. Плодоносит одиночно или небольшими группами.
Мы уже выяснили, что среди наших пользователей много цветоводов-любителей, а как у нас обстоит дело с грибниками? Есть такие на «Клерк»? Кто уже ходил за грибами? Много их в этом году? Еще можно пособирать?
Комментарии3
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
Грибников выходит нет😕 А я люблю грибы собирать, мне процесс нравится, но обычно я собираю все, которые вижу. Потом почти все идет в помойку. разве что мухомор знаю))
Бух-оптимист
Главное, что за мухоморы ещё не сажают. Значит, пока живём!)
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
это да)) Повезло нам))