Бухгалтеры-грибники есть? Для вас плохая новость — за сбор редких грибов до четырех лет тюрьмы

В России вступила в силу статья УК о сроках за сбор краснокнижных грибов. Наказание за сбор, приобретение и продажу таких грибов и растений составляет до четырех лет лишения свободы. Вот и сходили по грибочки...

В России появился новый закон, предусматривающий уголовную ответственность за сбор грибов и растений, которые занесены в Красную книгу. Речь идет о новой ст. 260.1 УК (умышленные уничтожение или повреждение, а равно незаконные добыча, сбор и оборот краснокнижных растений и грибов). Наказание за сбор, приобретение и продажу таких грибов и растений составляет до четырех лет лишения свободы, пишут «Ведомости».

Продавать и покупать краснокнижные грибы через Интернет тоже запрещается. Нарушителей оштрафуют на 1,5 миллиона рублей, а также могут посадить в тюрьму на срок до 5 лет.

Россиянам запрещается собирать все грибы, которые занесены в Красную книгу.

Эксперты советуют грибникам соблюдать осторожность, чтобы по ошибке не срезать краснокнижные грибы, так как в некоторых случаях их тяжело отличить от обычных. На территории нашей страны можно встретить почти 3 тыс. видов грибов, около 60 изнихзанесенывКраснуюкнигу. Ниже список некоторых из них.

Какие съедобные грибы собирать нельзя

Ежовик коралловидный — съедобный гриб. Растет на пнях и валежнике лиственных пород, преимущественно березы, реже — вяза, осины, ольхи.

Я бы такое есть не стала

Говорушка подогнутая — съедобный гриб. Произрастает на светлых участках в лиственных и смешанных лесах — на опушках, травянистых полянах и вдоль лесных дорог.

ну такое…

Сыроежка золотистая — съедобный гриб. Отличительной особенностью вида является желто-оранжевый или желто-красный цвет шляпки. Растет сыроежка в лиственных и хвойных лесах.

Вот этот вполне съедобно выглядит

Вешенкасемгово-соломенная — тоже съедобные. Они распространены в заповедниках Приморского и Хабаровского краёв, растут группами на гнилой древесине лиственных пород.

не аппетитно

Каштановый гриб — съедобный. Шляпка бывает разных оттенков — от светло-каштанового или оранжево-коричневого до красновато-бурого.Распространен в светлых лиственных (обычно широколиственных) и смешанных лесах, на опушках. Произрастает как правило на песчаных почвах. Плодоносит одиночно или небольшими группами.

Вот этот красивый

Мы уже выяснили, что среди наших пользователей много цветоводов-любителей, а как у нас обстоит дело с грибниками? Есть такие на «Клерк»? Кто уже ходил за грибами? Много их в этом году? Еще можно пособирать?