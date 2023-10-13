Только 49% самозанятых заключают договор с заказчиком

Меньше половины самозанятых оформляют договоры с заказчиками. 35% исполнителей только выдают чеки, а еще 16% выставляют счета. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на аналитический центр «Консоль.Про».
Самозанятые больше верят своим заказчикам на слово, а не официальным договорам. Поскольку 66% исполнителей упускают важные детали в тексте договора.
Из-за специфических условий каждый третий получал убытки на сумму до 80 тыс. рублей.
Внимательно читают соглашение, которое прислал заказчик, только 34% самозанятых.
По закону единственный документ, который самозанятые обязаны предоставить заказчикам — электронный чек. В нем указывается стоимость работ, а также реквизиты исполнителя и его клиента. Закон не обязывает заключать договор с самозанятыми, — сказал заместитель гендиректора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.
Самозанятому достаточно только сформировать чек, чтобы зарегистрировать свой доход, заплатить налог и подтвердить расходы клиента.
Сейчас уже больше 8 млн человек стали платить налог на профессиональный доход (НПД).
33% сотрудников выбирают самозанятость для того, чтобы подрабатывать.
Комментарии1
Чем установлено? Чек выдается для целей налогового учета самого самозанятого.
По какому закону?
ГК РФ Статья 161 Сделки, совершаемые в простой письменной форме
1. Должны совершаться в простой письменной форме.. 1) сделки юридических лиц между собой и с гражданами;
в ФЗ о самозанятых не так написано. Там написано "при отсутствии чека сформированного продавцом при определении налоговой базы не учитывают расходы". Но там не написано, что при наличии чека учитывают расходы.