Самозанятые

Только 49% самозанятых заключают договор с заказчиком

Единственный документ, который самозанятые должны предоставить – это электронный чек. По закону можно не заключать с исполнителями договоры.
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Меньше половины самозанятых оформляют договоры с заказчиками. 35% исполнителей только выдают чеки, а еще 16% выставляют счета. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на аналитический центр «Консоль.Про».

Самозанятые больше верят своим заказчикам на слово, а не официальным договорам. Поскольку 66% исполнителей упускают важные детали в тексте договора.

Из-за специфических условий каждый третий получал убытки на сумму до 80 тыс. рублей.

Внимательно читают соглашение, которое прислал заказчик, только 34% самозанятых.

По закону единственный документ, который самозанятые обязаны предоставить заказчикам — электронный чек. В нем указывается стоимость работ, а также реквизиты исполнителя и его клиента. Закон не обязывает заключать договор с самозанятыми, — сказал заместитель гендиректора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.

Самозанятому достаточно только сформировать чек, чтобы зарегистрировать свой доход, заплатить налог и подтвердить расходы клиента.

Сейчас уже больше 8 млн человек стали платить налог на профессиональный доход (НПД).

33% сотрудников выбирают самозанятость для того, чтобы подрабатывать.

Комментарии

1
  • Логотип FoxFinance
    FoxFinance 1 час назад

    Единственный документ, который самозанятые должны предоставить – это электронный чек

    Чем установлено? Чек выдается для целей налогового учета самого самозанятого.

    По закону можно не заключать с исполнителями договоры

    По какому закону?

    ГК РФ Статья 161 Сделки, совершаемые в простой письменной форме

    1. Должны совершаться в простой письменной форме.. 1) сделки юридических лиц между собой и с гражданами;

    подтвердить расходы клиента.

    в ФЗ о самозанятых не так написано. Там написано "при отсутствии чека сформированного продавцом при определении налоговой базы не учитывают расходы". Но там не написано, что при наличии чека учитывают расходы.

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