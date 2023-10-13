Только 49% самозанятых заключают договор с заказчиком

Единственный документ, который самозанятые должны предоставить – это электронный чек. По закону можно не заключать с исполнителями договоры.

Меньше половины самозанятых оформляют договоры с заказчиками. 35% исполнителей только выдают чеки, а еще 16% выставляют счета. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на аналитический центр «Консоль.Про».

Самозанятые больше верят своим заказчикам на слово, а не официальным договорам. Поскольку 66% исполнителей упускают важные детали в тексте договора.

Из-за специфических условий каждый третий получал убытки на сумму до 80 тыс. рублей.

Внимательно читают соглашение, которое прислал заказчик, только 34% самозанятых.

По закону единственный документ, который самозанятые обязаны предоставить заказчикам — электронный чек. В нем указывается стоимость работ, а также реквизиты исполнителя и его клиента. Закон не обязывает заключать договор с самозанятыми, — сказал заместитель гендиректора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.

Самозанятому достаточно только сформировать чек, чтобы зарегистрировать свой доход, заплатить налог и подтвердить расходы клиента.

Сейчас уже больше 8 млн человек стали платить налог на профессиональный доход (НПД).

33% сотрудников выбирают самозанятость для того, чтобы подрабатывать.