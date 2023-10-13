«М.Видео-Эльдорадо» планирует запустить прямую доставку техники и электроники из СНГ

Маркетплейс планирует сотрудничать с 800 поставщиками. Больше трети продавцов – представители малого и среднего бизнеса, которые работают на УСН.

Маркетплейс группы «М.Видео-Эльдорадо» начал тестировать поставки товаров из стран ближнего зарубежья. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на директора ритейлера Александру Иванченко.

Мы запустили пилотный проект — начинаем сотрудничать с продавцами из стран ближнего зарубежья. На первом этапе на маркетплейсе доступна электроника и бытовая техника напрямую от продавцов из Казахстана, — сказала Александра Иванченко.

Сейчас «М.Видео-Эльдорадо» работает более чем с 700 поставщиками. До конца года маркетплейс расширит эту сеть до 800.

Около трети продавцов на маркетплейсы работают по упрощенной схеме налогообложения. В начале 2023 года их было только 20%.

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