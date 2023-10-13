🍺Пивовары попросили Минфин изменить требования к надписи о вреде алкоголя

С 2024 года она должна занимать 10% этикетки, но пивовары просят изменить сам подход к определению размеров предупреждающего текста.

В 2024 г. в силу вступает техрегламент «О безопасности алкогольной продукции», согласно которому надпись «Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью» должна быть нанесена «прописными буквами легкочитаемым шрифтом максимально крупного размера» и занимать не менее 10% этикетки или всей тары, пишет «РБК».

Ассоциация производителей пива, солода и напитков просит внести изменения в техрегламент. По их мнению регламентировать надо не площадь этикетки, а размер шрифта, чтобы он был «не менее 3 мм». Сейчас допускается шрифт высотой не менее 0,8 мм.

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