Где найти клиентов на бухгалтерское обслуживание

Раз-два-три-четыре-пять я иду тебя, клиент, искать. Как уйти в «свободное плаванье» и не остаться без заказчиков, где вообще водятся те самые заветные клиенты?

Места, где вы точно найдете себе новых клиентов:

Площадки объявлений: Авито, Юла. Часто именно с них начинают свои поиски бухгалтера руководители и предприниматели.

Площадки для фриланса: Kwork, Qugo, ЯЗАНЯТ, YouDo и другие.

Агрегаторы: Профи.ру, Близко.ру.

Социальные сети: ВКонтакте, Одноклассники, Телеграм.

Контент-маркетинг — платные или бесплатные блоги на Клерк .

Сообщество профессиональных бухгалтеров (СПБ) — самый продуктивный способ. СПБ — это закрытый клуб профессионалов (уже 725 человек), который позволяет объединиться с коллегами со всей России. Находить работу и делиться своим портфолио.

Сообщество покажет, что вы активный член бухгалтерской отрасли и что особенно важно, покажет, какими навыками вы обладаете как профессионал. Это все будет видно на вашей карточке участника. То есть и вы, и ваши коллеги, и потенциальные клиенты увидят, в чем вы настоящий ас. Карточку-портфолио можно рассылать прямо со своей страницы. Вступить в СПБ!