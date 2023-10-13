Налоговая заблокировала счета компании балерины Волочковой

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокирована счета компании, которая принадлежит балерине и блогеру Анастасии Волочковой. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.
Счета фонда содействия развитию русской культуры и искусства «Анастасия Волочкова» оказались заблокированными из-за того, что налоговая декларация была подана не в установленный срок.
Сама организация появилась 22 года назад, но в течение последних семи лет ей руководит Анастасия Волочкова. Компания занимается «предоставлением финансовых услуг».
У ФНС нет претензий к личным счетам балерины.
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