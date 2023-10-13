Налоговая заблокировала счета компании балерины Волочковой

Фонду содействия развитию русской культуры и искусства «Анастасия Волочкова» не подал налоговую декларацию в нужный срок. Это стало причиной блокировки банковских счетов компании.

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокирована счета компании, которая принадлежит балерине и блогеру Анастасии Волочковой. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

Счета фонда содействия развитию русской культуры и искусства «Анастасия Волочкова» оказались заблокированными из-за того, что налоговая декларация была подана не в установленный срок.

Сама организация появилась 22 года назад, но в течение последних семи лет ей руководит Анастасия Волочкова. Компания занимается «предоставлением финансовых услуг».

У ФНС нет претензий к личным счетам балерины.