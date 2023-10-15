УСН

Компании МСП+ отказываются переходить на общие принципы налогообложения

Минфин совместно с деловыми объединениями прорабатывает льготный режим МСП+ — компаний, которые уже переросли средний бизнес, но еще не достигли масштабов по-настоящему крупного и не готовы переходить на общие принципы налогообложения. Компромисс пока не найден.
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В Минфине сообщили о «жарких дебатах» по льготам для МСП+, сообщают «Ведомости».

Главная задача — сделать переходный режим для компаний, которые уже не вписываются в критерии, позволяющие применять УСН, становятся средним бизнесом, но пока не достигли размера крупного бизнеса», — сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов.

По его словам, компромисс по поводу параметров режима между Минфином и представителями бизнеса пока не достигнут. В Минфине надеются решить этот вопрос к концу года. Минфин полагает, что режим должен быть универсальным и не отличаться в зависимости от отрасли. Льготы для МСП+ должны охватывать прежде всего те отрасли, где в структуре себестоимости невысока доля входящего НДС, аналогично отрасли общепита.

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