Депутаты предложили смягчить критерии получения детского пособия

Речь идет об имущественном цензе и требованиях к доходам семьи. Чиновники считают, что наличие двух машин и двух квартир не должно быть препятствием для получения единого пособия.

Депутаты предлагают правительству смягчить требования к имуществу семей с детьми до 17 лет, претендующих на получение единого пособия, пишут «Ведомости».

В прошлом году число отказов из-за непрохождения имущественного и доходного ценза было на уровне 61%. Семья лишается права на пособие, даже если проходит по критерию дохода, но имеет в собственности две машины или две квартиры, не соответствующих требованиям по площади, или земельный участок, который превышает допустимый размер, указывают депутаты.

«Наличие же двух автомобилей давно является нормой в семьях, проживающих в городах, при этом они могут быть в любом состоянии, в том числе нерабочем. А недвижимость может быть подарена бабушкой ребенку, но не находиться в пользовании семьи», — указывают чиновники.

Правительству имеет смысл пересмотреть имущественный ценз хотя бы для многодетных семей, в том числе уточнить требования в отношении автомобилей — получение пособия должно зависеть от их производителя и пробега. Кроме этого чиновники предлагают изменить подход к доходам, нужно повысить порог до двух ПМ на члена семьи.