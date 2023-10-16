Процедуру упрощенного исключения из ЕГРЮЛ можно остановить

Если учредители приняли решение ликвидировать компанию, подали заявление по форме № Р19001, а потом передумали, то начавшийся процесс можно остановить.

Это можно сделать до внесения записи об исключении юрлица (субъекта МСП) из ЕГРЮЛ.

Такое разъяснение дает ФНС в своем сервисе ответов на частые вопросы.

В случае принятия решения учредителями компании о продолжении деятельности и отмене исключения из ЕГРЮЛ необходимо направить в регистрирующий орган заявление. К этому заявлению ничего прикладывать не надо.

Что это за заявление? ФНС сообщает, что до соответствующей доработки программных средств возможно использование формы заявления, которое заполняется и направляется в регистрирующий орган посредством сервиса «Государственная онлайн-регистрация бизнеса».

Заявление надо подписать усиленными квалифицированными электронными подписями учредителей. Если учредители компании – только физлица-граждане РФ, то подписать заявление можно с помощью мобильного приложения «Госключ».

Напомним для упрощенной ликвидации действует форма заявления № Р19001.

Упрощенное исключение из ЕГРЮЛ возможно для бизнеса из реестра МСП, который одновременно отвечает следующим условиям:

не является плательщиками НДС;

не имеет кредиторской и налоговой задолженности;

не имеет недвижимого имущества, транспортных средств и др.

Об упрощенной процедуре закрытия бизнеса мы рассказывали здесь.