Процедуру упрощенного исключения из ЕГРЮЛ можно остановить

Это можно сделать до внесения записи об исключении юрлица (субъекта МСП) из ЕГРЮЛ.
Такое разъяснение дает ФНС в своем сервисе ответов на частые вопросы.
В случае принятия решения учредителями компании о продолжении деятельности и отмене исключения из ЕГРЮЛ необходимо направить в регистрирующий орган заявление.
К этому заявлению ничего прикладывать не надо.
Что это за заявление? ФНС сообщает, что до соответствующей доработки программных средств возможно использование формы заявления, которое заполняется и направляется в регистрирующий орган посредством сервиса «Государственная онлайн-регистрация бизнеса».
Заявление надо подписать усиленными квалифицированными электронными подписями учредителей. Если учредители компании – только физлица-граждане РФ, то подписать заявление можно с помощью мобильного приложения «Госключ».
Напомним для упрощенной ликвидации действует форма заявления № Р19001.
Упрощенное исключение из ЕГРЮЛ возможно для бизнеса из реестра МСП, который одновременно отвечает следующим условиям:
не является плательщиками НДС;
не имеет кредиторской и налоговой задолженности;
не имеет недвижимого имущества, транспортных средств и др.
Об упрощенной процедуре закрытия бизнеса мы рассказывали здесь.
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