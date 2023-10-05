Национальный автомобильный союз просит урезать комиссии дилеров при продаже машин

Национальный автомобильный союз (НАС) отправил письмо вице-премьеру Денису Мантурову, главам ЦБ и ФАС с просьбой ограничить размер дилерских комиссий при продаже автомобилей в кредит. Об этом пишут «Известия».
Сейчас комиссия за оформление кредита достигает 9%, а сам размер займа рассчитывается с учетом навязанных продуктов и услуг. Например, страховки, карт «помощи на дороге», аксессуаров, дополнительного оборудования.
Вице-президент НАС Антон Шапарин считает, что дилерская комиссия должна быть не более 4%, а установку любого оборудования до продажи автомобилей следует полностью запретить.
Услугами можно воспользоваться после покупки машины.
Вся страна знает о том, что автодилеры навязывают дополнительные услуги и товары, прямо нарушая закон «О защите прав потребителя». И введение штрафа в 40 тыс. рублей проблему, конечно, не решит: дилеры просто заложат эту сумму в качестве еще одного «допа», — сказал Антон Шапарин.
В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) не согласились с идеей Антона Шапарина.
Ни один дилер не имеет на нем сколько-нибудь значимой доли и не может навязывать какие-либо условия ни потребителям, ни партнерам, в частности банкам. Наоборот, абсолютно бесправное положение дилеров в дилерских соглашениях позволяет автопроизводителям навязывать им любые невыгодные условия работы. Это в итоге и проявляется в отдельных случаях в нарушениях интересов потребителей, — заявили в РОАД.
Размер комиссии устанавливается на основе двустороннего соглашения с банками, сами дилеры не могут определять, сколько денег им взять за помощь в оформлении кредита.
Ранее Совет Федерации одобрил законопроект, по которому за навязывание услуг будут установлены штрафы до 40 тыс. рублей.
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