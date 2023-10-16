Центробанк выпустил обновленные банкноты номиналом 1 тысяча и 5 тысяч рублей

У наличных поменялся дизайн, но сохранилась привычная цветовая гамма. Также купюры получили усиленный защитный комплекс.

16 октября 2023 года Центробанк ввел в обращение модернизированные купюры номиналом 1 000 и 5 000 рублей. Об этом сказано на сайте ЦБ.

Обновленные банкноты выполнены в современном дизайне и имеют усиленный защитный комплекс, — говорится в сообщении.

Тысячерублевая банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу, а на пятитысячной — изображены достопримечательности Екатеринбурга и Уральского федерального округа.

Цветовая палитра купюр осталась прежней. 1 000 рублей выполнена в бирюзовой гамме, а 5 000 – в красных тонах.

Вот так теперь выглядит 1 тысяча рублей.

А это новая версия купюры в 5 тысяч рублей.

На банкнотах есть QR-код, который ведет на страницу сайта Банка России, где размещена подробная информация о художественном оформлении и признаках подлинности банкнот.