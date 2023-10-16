Центробанк выпустил обновленные банкноты номиналом 1 тысяча и 5 тысяч рублей

16 октября 2023 года Центробанк ввел в обращение модернизированные купюры номиналом 1 000 и 5 000 рублей. Об этом сказано на сайте ЦБ.
Обновленные банкноты выполнены в современном дизайне и имеют усиленный защитный комплекс, — говорится в сообщении.
Тысячерублевая банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу, а на пятитысячной — изображены достопримечательности Екатеринбурга и Уральского федерального округа.
Цветовая палитра купюр осталась прежней. 1 000 рублей выполнена в бирюзовой гамме, а 5 000 – в красных тонах.
Вот так теперь выглядит 1 тысяча рублей.
А это новая версия купюры в 5 тысяч рублей.
На банкнотах есть QR-код, который ведет на страницу сайта Банка России, где размещена подробная информация о художественном оформлении и признаках подлинности банкнот.
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