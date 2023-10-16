МИР

Карты «Мир» начали принимать более 80 тысяч терминалов в Венесуэле

Система «Мир» полноценно работает на территории всей Венесуэлы. Туристы из РФ могут оплачивать покупки российскими картами в 80 тысячах торговых точек.
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Платежная система «Мир» начала полноценно работать на территории Венесуэлы. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Александра Новака.

На территории Венесуэлы работает платежная система «Мир» – более 80 тысяч терминалов, — сказал Новак.

Сейчас полная информация о странах, в которых можно расплатиться картой «Мир», недоступна на сайте Национальной системы платежных карт (НСПК).

В сентябре 2022 года карты «Мир» принимали в 11 странах: в Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.

В марте 2023 года платежная система «Мир» появилась на Кубе.

Также НСПК ведет переговоры о начале приема карт российской платежной системы с пятью-шестью странами. Однако не уточняется, с какими именно государствами, чтобы не подвергать партнеров риску оказаться под вторичными санкциями.

Комментарии

1
  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 50 секунд назад

    Главный бухгалтер

    ну теперь рванём...

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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