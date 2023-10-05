Таиланд пожалел россиян и увеличил безвизовое пребывание до 90 дней

Кабинет министров Таиланда одобрил временное увеличение срока безвизового пребывания для россиян с 30 до 90 дней. Нововведение будут действовать с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года.

Премьер-министр Таиланда Сетта Тависин аргументировал принятое решение тем, что в России очень холодная зима, пишет «Коммерсантъ».

«Зима в России длится с декабря по март, и погода в этот период очень холодная. Таким образом, у россиян может появиться желание выезжать за границу. Безвизового периода всего в один месяц может быть недостаточно. Поэтому я хочу, чтобы туристы оставались в Таиланде подольше»,— заявил Сетта Тависин.

С 27 сентября этого года россияне, прибывшие в Таиланд по 30-дневному безвизовому штампу, могут продлить срок своего пребывания дополнительно на 30 дней. Стоимость услуги составляет 1,9 тыс. батов — 5 тыс руб.