Счетная плата хочет ввести пошлину на ввоз вейпов в размере 5%

Сейчас на ввоз вейпов и электронных сигарет действует таможенная пошлина 0%. Ее предлагают поднять до 5% и обеспечить федеральному бюджету дополнительные 1,5 млрд рублей.

Счетная палата предложила повысить размер ввозной пошлины на электронный сигареты и вейпы с 0% до 5%. Об этом сказано в заключении ведомства на проект федерального бюджета 2024-2026.

Результаты проверок Счетной палаты свидетельствуют о необходимости совершенствования правового регулирования в части выравнивания уровня обложения ввозными таможенными пошлинами изделий для потребления табачной и никотинсодержащей продукции путем увеличения ставки ввозной таможенной пошлины, — говорится в документе.

Увеличение таможенной пошлины принесет федеральному бюджету дополнительные 1,5 млрд рублей.

В июне 2023 года Федеральная таможенная служба (ФТС) уже выступала с идеей повысить ставку ввозной пошлины на вейпы с 0% до 13%.