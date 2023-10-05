Правительство выделило технопаркам больше 2 трлн рублей

Правительство суммарно выделило регионам больше 2 трлн рублей в качестве субсидий на развитие технопарков в сфере электронной промышленности. Об этом сказано на сайте кабмина.
По результатам конкурсного отбора, федеральное финансирование получат Башкирия (504 млн рублей), Владимирская область (900 млн рублей), Нижегородская область (632,7 млн рублей) и Татарстан (241,8 млн рублей), — говорится в сообщении.
Компании, которые управляют технопарками, смогут частично возместить затраты на проектирование, строительство и модернизацию промышленной инфраструктуры.
Субсидии можно направить на покупку оборудования, а также потратить на подключение корпусов к инженерным сетям.
Промышленные парки и технопарки – это специальные площадки для реализации производственных, высокотехнологичных, научно-технических проектов и разработок. Такая база обеспечивает быстрый запуск производства, тестирование новых технологий и выведение товаров на рынок.
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