Правительство выделило технопаркам больше 2 трлн рублей

Управляющие технопарками компании получат субсидии, которые помогут быстро запустить производство и организовать разработку новых технологий. В конкурсе победили Башкирия, Татарстан, Владимирская и Нижегородская области.

Правительство суммарно выделило регионам больше 2 трлн рублей в качестве субсидий на развитие технопарков в сфере электронной промышленности. Об этом сказано на сайте кабмина.

По результатам конкурсного отбора, федеральное финансирование получат Башкирия (504 млн рублей), Владимирская область (900 млн рублей), Нижегородская область (632,7 млн рублей) и Татарстан (241,8 млн рублей), — говорится в сообщении.

Компании, которые управляют технопарками, смогут частично возместить затраты на проектирование, строительство и модернизацию промышленной инфраструктуры.

Субсидии можно направить на покупку оборудования, а также потратить на подключение корпусов к инженерным сетям.

Промышленные парки и технопарки – это специальные площадки для реализации производственных, высокотехнологичных, научно-технических проектов и разработок. Такая база обеспечивает быстрый запуск производства, тестирование новых технологий и выведение товаров на рынок.