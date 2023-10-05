Минфин не планирует менять налоги в 2024 – 2026 годах

Планов менять ставки базовых налогов, включая НДФЛ, в предстоящий трехлетний период у Минфина нет. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов, выступая в Госдуме.

Что касается прогрессивной шкалы НДФЛ, то к этому вопросу могут вернуться в следующем бюджетном цикле. А в ближайшие 3 года менять ничего не будут.

Силуанов также, что больше не планируется взимать налог на сверхприбыль (windfall tax). Это разовый налог.

«Налог на сверхприбыль действует в текущем году, и часть, возможно, поступлений будет и в следующем году – в зависимости от решения налогоплательщика», – цитирует «Интерфакс» слова министра.

Кстати, Минфин уже подготовил основные направления налоговой политики на 2024 — 2026 годы. Документ опубликован на сайте ведомства.