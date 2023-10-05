Изменилась форма 3-НДФЛ

Отчитываться за доходы 2023 года физлица, в том числе, ИП на ОСНО будут по новой форме 3-НДФЛ.

Опубликован приказ ФНС от 11.09.2023 № ЕД-7-11/615@ с поправками в форму.

Меняются штрих-коды страниц, а также два листа декларации: Приложение №5 «Расчет стандартный и социальных вычетов»;

Приложение №6 «Расчет имущественный вычетов по доходам от продажи имущества».

Это связано с поправками в НК РФ. В частности, стандартный налоговый вычет будут давать на недееспособных детей независимо от их возраста.

Также изменили правила для вычета по уступке права требования.

Про частые ошибки налогоплательщиков в декларации 3-НДФЛ читайте тут.