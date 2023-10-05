Изменилась форма 3-НДФЛ

Опубликован приказ ФНС от 11.09.2023 № ЕД-7-11/615@ с поправками в форму.
Меняются штрих-коды страниц, а также два листа декларации:
Приложение №5 «Расчет стандартный и социальных вычетов»;
Приложение №6 «Расчет имущественный вычетов по доходам от продажи имущества».
Это связано с поправками в НК РФ. В частности, стандартный налоговый вычет будут давать на недееспособных детей независимо от их возраста.
Также изменили правила для вычета по уступке права требования.
Про частые ошибки налогоплательщиков в декларации 3-НДФЛ читайте тут.
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