Налоговики назвали шесть частых ошибок в декларации 3-НДФЛ

Основные ошибки, которые допускают налогоплательщики при заполнении декларации 3-НДФЛ, озвучили в УФНС по Амурской области.

Ошибки такие.

1. Две декларации вместо одной

Ошибка: отражение доходов и вычетов за один год в разных декларациях.

Как правильно: сдать за год единую декларацию 3-НДФЛ, в ней отразить доходы и все налоговые вычеты.

2. Первичная декларация с №1

Ошибка: при оформлении первичной декларации ей присваивают номер корректировки «1».

Как правильно: первичная декларация считается с номером корректировки «0», следующая за этот же налоговый период нумеруется «1» и так далее по порядку.

3. Уточненка без данных из первичного отчета

Ошибка: сдают уточненную декларацию с дополнительными налоговыми вычетами без отражения в ней вычетов, ранее заявленных в первичной декларации.

Как правильно: уточненная декларация 3-НДФЛ должна включать в себя все вычеты, заявленные в первичной.

Например, в первичной декларации заявлен имущественный вычет по покупке жилья, сумма возвращенного налога – 100 тыс. рублей. В уточненной декларации заявлен только вычет по расходам на обучение, сумма возврата – 6 500 руб. Тем самым налогоплательщик фактически отказался от ранее заявленного имущественного вычета, так как не отразил его в уточненной декларации. В результате вместо дополнительно ожидаемых из бюджета 6 500 рублей он получит требование об уплате 93 500 рублей.

4. Вычет на лечение без справки

Ошибка: в качестве документов, подтверждающих право на вычет за лечение, представляют только договор и документы на оплату медицинских услуг.

Как правильно: к декларации, в которой заявлен вычет за лечение, обязательно прилагается справка об оплате медицинских услуг. Одного этого документа достаточно для подтверждения права на вычет. Договоры и кассовые чеки прилагать не обязательно.

5. В 3-НДФЛ нет стандартных вычетов

Ошибка: в декларации не указывают предоставленные работодателем стандартные налоговые вычеты на детей.

Как правильно: в декларации должны быть отражены все предоставленные налоговым агентом вычеты, в том числе стандартные на детей.

6. Не отражают доходы от продажи двух дешевых авто

Ошибка: В 3-НДФЛ не указывают доходы от реализации имущества (например, авто), если сумма сделки по каждому из них менее 250 тыс. рублей, а совокупный доход от продажи всех объектов превышает этот порог.

Как правильно: если совокупный доход от реализации всех объектов превышает 250 тыс., то он подлежит декларированию. Например, человек продал два автомобиля, находившихся в собственности менее 3 лет, за 150 и 200 тыс. рублей. В этой ситуации совокупный доход составит 350 тысяч рублей, значит надо сдать декларацию.