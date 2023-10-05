ФНС хочет обновить формы и форматы документов для мотивированного мнения

В действующем приказе от 11.05.2021 № ЕД-7-23/477@, который утратит силу (п. 2 проекта приказа), 9 форм и 4 формата. Проект проходит публичное обсуждение.
Среди новшеств можно выделить такие:
с уведомлением о согласии с мотивированным мнением нужно будет подавать уведомление о совершении (об отказе от совершения) планируемых сделок или совокупности взаимосвязанных сделок (приложение 10 к проекту приказа);
рекомендованное ФНС уведомление о невозможности рассмотрения запроса о предоставлении мотивированного мнения заменят на решение об оставлении запроса без рассмотрения (приложение 4 к проекту приказа);
утвердят новые формы уведомлений о приостановке и возобновлении течения срока направления мотивированного мнения (приложения 5, 6 к проекту приказа).
Проект должен вступить в силу через 10 дней после опубликования (п. 3 проекта приказа).
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