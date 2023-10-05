Минпромторг: упрощенный ввоз электроники из-за рубежа могут продлить

Ввоз иностранного оборудования с функцией криптографического шифрования может быть продлен до конца 2024 г.

Об этом говорится в проекте постановления, разработанном Минпромторгом, пишут «Ведомости».

Изменения планируется внести в постановление правительства «Об установлении особенностей ввоза в РФ шифровальных (криптографических) средств и товаров, их содержащих» от 9 мая 2022 г. Согласно ему, параллельный импорт таких устройств разрешен до конца 2023 г.

Речь идет о пользовательском и корпоративном оборудовании. Средства криптографической защиты информации (СКЗИ) используются для защиты данных, хранящихся на устройствах, а также для обеспечения безопасности во время передачи информации через публичные сети.

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