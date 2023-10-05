Опрос: россияне стали чаще инвестировать в себя

Непрерывное обучение станет одной из главных тенденций на рынке труда до 2030 года. Это необходимо для профессионального роста.

Так считает большинство из 1,5 тыс россиян трудоспособного возраста, принявших участие в исследовании hh.ru и компании «Яков и партнеры»,— 76% респондентов, сообщает «Коммерсантъ».

Чаще всего сотрудники предпочитают переобучение тому, что они уже и так активно используют в своей работе. Так, универсальные hard skills чаще других хотели бы обновить специалисты маркетинговых (36%) и финансовых (35%) подразделений. Профессиональные hard skills на первом месте у сотрудников производственных подразделений (34%), их также ценят сотрудники технических и логистических служб (по 30%). Чаще других хотят переобучаться soft skills подразделения по работе с персоналом (24%), администраторы (23%) и продажники (23%).

Почти половина (47%) респондентов считают, что в первую очередь переобучение необходимо высококвалифицированным специалистам,— для неквалифицированных потребность в нем видят лишь 27% опрошенных. При этом, несмотря на открытость россиян к обучению в целом (96% соискателей говорят, что уже обучаются и развивают свои навыки), лишь 15% готовы делать это полностью самостоятельно — большинство ожидает финансовой поддержки от работодателей.

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