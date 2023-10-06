Минфин: расходы в целях налога на прибыль можно учесть как по дате документов, так и по дате оплаты

Чиновники из Минфина в письме от 01.09.2023 № 03-07-11/83436 напомнили, компания должна признать траты в том отчетном периоде, когда они возникли. Если же сделка не содержит нужных условий и связь между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем, расходы распределяются организацией самостоятельно.
При этом в соответствии с пп. 3 п. 7 ст. 272 НК датой осуществления внереализационных расходов признается один из дней:
дата расчетов в соответствии с условиями заключенных договоров;
дата предъявления налогоплательщику документов, служащих основанием для произведения расчетов;
последнее число отчетного периода.
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