Ozon отрицает введение новых штрафов для селлеров маркетплейса

Маркетплейс сообщил, что продавцов не будут штрафовать за просроченные или отмененные заказы.

Пресс-служба Ozon заявила, что маркетплейс не вводил новые штрафы для продавцов за отмену или просрочку заказов. Об этом пишет «Прайм».

Также в маркетплейсе подтвердили, что со 2 октября площадка начала взимать плату «за критические нарушения информации в карточках товара». Например, если продавец нарушает законодательство и размещает карточку товара для взрослых с изображением обнаженных частей тела без маркировки 18+.

Новых штрафов для партнеров за отмену и просрочку заказов мы не вводили. Сейчас мы дополнили список ситуаций, в которых применяется плата за обработку карточек, — сказали в пресс-службе Ozon.

В телеграм-канале Mash появилась информация, что Ozon в 2,5 раза повысил штрафы для продавцов, а также селлерам планируют отменить пониженную комиссию на товары от Apple.

С 16 октября за просроченную посылку оштрафуют на 1,5% стоимости товара, а с 26 октября будут следить за отменами, которые сделал продавец. Если их будет 30% от общего числа, то селлера заблокируют на неделю. В случае повтора – навсегда.