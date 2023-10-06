Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа второй день подряд приостанавливает торги

Торговая площадка без объяснения причин ограничивает сделки в секциях «Лес и стройматериалы» и «Газ природный».

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) 17 октября вновь приостановила торги в режиме «Двусторонний встречный аукцион» с 11:25 до 12:00 мск. Об этом сказано на сайте торговой площадки.

Торги в секции «Лес и стройматериалы» в режиме «односторонний аукцион» будут проходить следующим образом. Подать заявки на продажу можно в период с 12:15 до 12:45 мск, а на покупку – с 12:45 до 13:55 мск.

В секции «Газ природный» в режиме двустороннего встречного аукциона торги возобновят с 12:00 до 12:30 мск на балансовых пунктах «Локосово» и КС «Парабель». С 12:30 до 13:00 мск можно совершать сделки на пунктах КС «Надым» и «ССПХГ».

16 октября 2023 года биржа также приостанавливала торги примерно на один час с 11:25 мск. Точной причины никто не называет.