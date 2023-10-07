Правительство назвало 25 стран, жители которых могут открыть счет в российских банках

Иностранцы смогут удаленно открывать российские счета в Турции, ОАЭ и еще в 23 странах. Туристам нужно пройти в банке своей страны идентификацию, чтобы по прилету в РФ получить банковскую карту.

Кабмин утвердил перечень из 25 стран, в которых жители могут пройди идентификацию для финансовых операций в России. Об этом пишет «ТАСС».

Туристы смогут в своей стране пройти проверку личности, которая позволит удаленно открыть счет в российском банке. Когда иностранец приедет в РФ, то он сможет забрать карту.

Платежи иностранных клиентов будут контролировать, если по карте будет превышен лимит от 50 тыс. рублей для физических лиц и от 500 тыс. рублей для организаций.

В список вошли страны СНГ и другие государства: Алжир, Бахрейн, Бразилия, Египет, Индия, Индонезия, Катар, Китай, Кувейт, Малайзия, Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Таиланд и Турция.

В июне 2023 года Госдума приняла поправки в 115-ФЗ, по которым российские банки смогут по договору с иностранными финансовыми организациями в удаленном формате открывать счета иностранным компаниям и гражданам.