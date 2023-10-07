У «Яндекса» сбой в работе сервиса по доставке через такси

17 октября 2023 года у пользователей сервисов «Яндекс» произошел сбой при попытке заказать доставку в такси. Клиенты пишут, что из-за сбоя включается режим платного ожидания после выполнения заказа. О перебоях сказано и на сайте не-работает-сегодня.рф.
Пользователь заказал в «Яндекс.Такси» доставку заказа, но после того, как до получателя доставили посылку, включился режим платного ожидания.
В службе поддержки проблему не смогли решить, зато после звонка сняли деньги с привязанной карты пользователя.
Только что мне для знакомой возрастной дамы испортили днерожденный подарок, *** пыльные. Чат-бот не работает, скрины не прицепляются, — рассказала читатель «Клерка».
Также она рассказала, что служба поддержки для физических лиц только в чат-боте, а по телефону обслуживают только корпоративных клиентов.
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