Каждый третий селлер вложил 50 тысяч в запуск продаж на маркетплейсах

Новичкам проще всего начать продавать товары для дома, животных и одежду. В первые продажи достаточно инвестировать от 50 тысяч рублей.

Треть продавцов маркетплейсов считают 50 тыс. рублей оптимальной суммой для запуска своего бизнеса в сфере e-commerce. Об этом пишет портал «RB.RU» со ссылкой на исследование Skillbox и Wildspace.

Такую же сумму назвали 37% опрошенных, которые еще не продают товары на маркетплейсах. Около четверти участников опроса считают, что успешные продажи на онлайн-площадках нужно вложить до 250 тыс. рублей, а 20% хотят инвестировать около 100 тыс. рублей.

Новичкам проще всего торговать одеждой, товарами для дома и животных.

Больше трети селлеров закупают товары в других странах, чаще всего в Китае. У 25% есть собственное производство, а 18% скупают оптом продукцию отечественных производителей.

Чтобы продвигать свои товары, большинство продавцов используют внутренние инструменты маркетплейсов: баннерную рекламу, первые строчки в каталогах, а также дают своим покупателям бонусы и делают акционные предложения.

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